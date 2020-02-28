سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فصل مئات الأئمة والخطباء من الأوقاف.. والوزارة ترد

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، مُوضحةً أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق.وشدد على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية،
اقرأ المزيد
الكعبة

«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
المتحف-المصري-الكبير

هل حددت الحكومة 500 جنيه سعر تذكرة المتحف الكبير؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقا.
صيدلية

حقيقة بيع أدوية سكر مسرطنة بالصيدليات.. الصحة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

حقيقة اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا في مصر.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية هو الحل» حظى بتأييد علماء الدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن شعار "الدول الوطنية هو الحل"، الذي تبنته مصر وأطلقته وزارة الأوقاف بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حظي بتأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات، وبالإجماع دون أي استثناء.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكا من الفيروسات القاتلة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من جميع الفيروسات القاتلة.
جابر-طايع

الأوقاف: ننفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في اطار مشروع صكوك الاضاحي.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: التجربة المصرية هدفها الانتقال من المواطنة إلى الإنسانية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التجربة المصرية الناجحة استطاعت أن تتجاوز أشياء كثيرة على صعيد تعزيز التسامح الديني والإنساني ومثلت رسالة للعالم ونموذجًا يحتذى به ليتوجه العالم إلى فقه العيش المشترك بين الأديان والمجتمعات والحضارات وتحقيق السلام العالمي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]