رياضة

راموس: زيدان المدرب الأمثل لريال مدريد

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
سرجيو راموس
سرجيو راموس
أعادت هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، وضع المدرب زين الدين زيدان في مرمى الانتقادات، لا سيما وأن السقوط جاء على يد بيب جوارديولا، إلا أن قائد الفريق سرجيو راموس خرج ليدافع عن زيزو مؤكدا أنه "المدرب الأمثل" لقيادة الميرينجي. ويعاني ريال مدريد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا حيث فاز بمباراة واحدة من آخر خمسة لقاءات، ليودع كأس ملك إسبانيا ويفقد صدارة الدوري ويقترب من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نيران النقد على زيدان.
وخرج سرجيو راموس دفاعا عن مدربه (زين الدين زيدان) الذي كال له المديح قائلا: "إنه مدرب كبير ليس فقط بالأرقام وكل هذه الألقاب التي حققناها معه، وأمضى وقتا طويلا هنا كلاعب ويتعامل مع اللاعبين بشكل رائع. لا يستطيع الجميع فعل ذلك. على الأقل بهذه السلاسة التي ينفذ بها الأمر".كما اعتبر قائد ريال مدريد أن ميزة
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مران الزمالك (1)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال 2019-20 ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة الدولي، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر 2020. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.
الزمالك - الترجي

الزمالك يسعى لإسقاط الترجي في دوري الأبطال

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، قطر يوم 14 فبراير ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.
بيب-جوارديولا (2)

جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وما حدث صعب للغاية

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد، وذلك بعد قلب السيتي تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وقال مدرب السيتي: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي. عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم، وأتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".
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بيب-جوارديولا (2)

جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وما حدث صعب للغاية

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد، وذلك بعد قلب السيتي تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وقال مدرب السيتي: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي. عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم، وأتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".
مانشستر سيتي

ريال مدريد يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

يبدو أن ريال مدريد قد بدأ مبكراً رصد بعض الأسماء الكروية، التي ينوي التعاقد معها في "الميركاتو" الصيفي، وذلك بهدف تقوية كتيبة زين الدين زيدان الكروية، وتحقيق كل الألقاب القارية والمحلية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة. وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يراقب عن كثب وضعية رحيم ستيرلينج مع فريقه مانشستر سيتي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الميرنجي"، يرغب في ضم ستيرلينج إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
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