راموس: زيدان المدرب الأمثل لريال مدريد

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

سرجيو راموس

أعادت هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، وضع المدرب زين الدين زيدان في مرمى الانتقادات، لا سيما وأن السقوط جاء على يد بيب جوارديولا، إلا أن قائد الفريق سرجيو راموس خرج ليدافع عن زيزو مؤكدا أنه "المدرب الأمثل" لقيادة الميرينجي. ويعاني ريال مدريد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا حيث فاز بمباراة واحدة من آخر خمسة لقاءات، ليودع كأس ملك إسبانيا ويفقد صدارة الدوري ويقترب من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نيران النقد على زيدان.

وخرج سرجيو راموس دفاعا عن مدربه (زين الدين زيدان) الذي كال له المديح قائلا: "إنه مدرب كبير ليس فقط بالأرقام وكل هذه الألقاب التي حققناها معه، وأمضى وقتا طويلا هنا كلاعب ويتعامل مع اللاعبين بشكل رائع. لا يستطيع الجميع فعل ذلك. على الأقل بهذه السلاسة التي ينفذ بها الأمر".كما اعتبر قائد ريال مدريد أن ميزة

وخرج سرجيو راموس دفاعا عن مدربه (زين الدين زيدان) الذي كال له المديح قائلا: "إنه مدرب كبير ليس فقط بالأرقام وكل هذه الألقاب التي حققناها معه، وأمضى وقتا طويلا هنا كلاعب ويتعامل مع اللاعبين بشكل رائع. لا يستطيع الجميع فعل ذلك. على الأقل بهذه السلاسة التي ينفذ بها الأمر".



كما اعتبر قائد ريال مدريد أن ميزة زين الدين زيدان هي أنه مناسب للفريق لا سيما في جزئية أنه ينقل الحماس ويبث الروح في اللاعبين، وأوضح: "زيدان يعرف جيدا الأداء الذي يستطيع إخراجه من كل لاعب منا، إنه المدرب الأمثل بالنسبة لفريق مثل ريال مدريد. أتمنى أن نشهد حقبة أخرى من الألقاب الكبرى معه".



