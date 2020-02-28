جريمة

ضبط مقاول استولى على 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
توظيف أموال - تعبيرية
توظيف أموال - تعبيرية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتكثيفاً لجهودها كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مليون و500 ألف جنيه بقصد استثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق عليه.
أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة البلاغ، وتبين قيام (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال المقاولات، والحصول من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1,500,000 جنيه) زاعماً توظيفها
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مطار-القاهرة (5)

مكافحة المخدرات تحبط تهريب ألف قرص بمطار القاهرة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين على محاولات جلبها وتهريبها لداخل البلاد، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.
سقوط -اسانسير

إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد بالظاهر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، إذ تم تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدوياً، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (1)

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين بالقليوبية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي في يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهما بواقع 19 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 23 طبنجة، 131 فرد خرطوش محلي الصنع، 255 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط 596 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.
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سجن

ضبط المتهمين بسرقة موزع أحمال مستشفى الإسماعيلية

تمكنت مباحث الإسماعيلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهمين الرئيسيين في سرقة "موزع أحمال" مستشفي الإسماعيلية العام، وتسببهم في فصل التيار الكهربائى عن المستشفي فجر يوم الأربعاء الماضي. وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتحرير مدير الشؤون القانونية بالمستشفي بمحضر شرطة يفيد سرقة "قاطع كهرباء" المسؤول عن توزيع الأحمال في المستشفى واتهامه 4 موظفين بالإهمال وتسببهم في السرقة.
مستشفى- الاسماعيلية- العام

سرقة محول الكهرباء بمستشفى الإسماعيلية العام

شهد المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، واقعة سرقة قواطع نحاس كهربائية كبيرة من داخل المحول الرئيسي مسؤلة عن توزيع الكهرباء على المستشفى. وأكدت مصادر طبية داخل المستشفى، أنه تم قطع الكهرباء صباح اليوم من قبل مجهولين وسرقوا وحدة كهربائية كبيرة عبارة عن مفتاح، وقواطع نحاس توزيع لمحول الكهرباء، وقاموا بتوصيل الكهرباء عن طريق أسلاك بديلة وفروا هاربين.
وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
قبض-متهم

تاجر قماش بدرجة نصاب.. مباحث الأموال العامة كشفته

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.
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