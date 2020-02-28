ضبط مقاول استولى على 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

توظيف أموال - تعبيرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتكثيفاً لجهودها كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مليون و500 ألف جنيه بقصد استثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق عليه.

أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة البلاغ، وتبين قيام (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال المقاولات، والحصول من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1,500,000 جنيه) زاعماً توظيفها