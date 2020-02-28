وزير الاتصالات يبحث التعاون مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

وزير الاتصالات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التحول الرقمي. وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على كافة الأصعدة خاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تم مناقشة تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي شهد توقيعها رؤساء الجمهورية في كلا البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبيدجان في أبريل الماضي، ووقعها الدكتور عمرو طلعت مع نظيره وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري

حيث نصت مذكرة التفاهم على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وكوت ديفوار في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وانشاء المناطق التكنولوجية. كما تناول اللقاء تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وفقا لمذكرة التفاهم في مجال دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال،