ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي في يوم

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهما بواقع 19 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 23 طبنجة، 131 فرد خرطوش محلي الصنع، 255 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط 596 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 89731 حكما قضائيا متنوعا وضبط تكيلين عصابيين ضما 9 متهمين، ارتكبوا 20 حادثا متنوعا مقابل ضبط 226 قضية مخدرات بحوزة 243 متهما بحيازتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 11,330 كيلو جرام، 8 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 4 كجم هيروين، 521 جرام أفيون، 210 جرامات شابو، 1.2 كجم

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 89731 حكما قضائيا متنوعا وضبط تكيلين عصابيين ضما 9 متهمين، ارتكبوا 20 حادثا متنوعا مقابل ضبط 226 قضية مخدرات بحوزة 243 متهما بحيازتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 11,330 كيلو جرام، 8 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 4 كجم هيروين، 521 جرام أفيون، 210 جرامات شابو، 1.2 كجم من مخدر الإستروكس، و695 جرام فود و2247 قرصا مخدرا.



فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين أمكن ضبط 50 متهما و28 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وتحرير 372 دراجة نارية مخالفة وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها وتحرير 29 ألفا و463 مخالفة مرورية، وفحص 141 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.



