جريمة

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين بالقليوبية

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م
جلسة صلح
جلسة صلح
جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية
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مطار-القاهرة (5)

مكافحة المخدرات تحبط تهريب ألف قرص بمطار القاهرة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين على محاولات جلبها وتهريبها لداخل البلاد، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.
سقوط -اسانسير

إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد بالظاهر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، إذ تم تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدوياً، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي في يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهما بواقع 19 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 23 طبنجة، 131 فرد خرطوش محلي الصنع، 255 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط 596 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.
اموال

ضبط مقاول استولى على 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتكثيفاً لجهودها كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مليون و500 ألف جنيه بقصد استثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق عليه.
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جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

الشرطة تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

سقوط نصاب استولى على 300 ألف من شركة بالغربية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها باستخدام بطاقة دفع إلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ - محكوم عليه فى قضية "سرقه") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها.
قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يكشف غموض 51 حادثًا متنوعًا في أسبوع

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، الأمر الذي ظهر جليًّا في حملات مكبرة شنها قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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