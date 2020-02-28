الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين بالقليوبية

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

جلسة صلح

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.

الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية

الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية بقيرة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، إذ تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.



