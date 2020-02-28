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«جوجل» تطلب السماح من أمريكا للتعاون مع «هواوي»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٠ م
هواوي وجوجل
هواوي وجوجل
كشفت وسائل إعلام عالمية، منها موقع gsmarena وأندرويد أوثوريتي وfinanzen، أن شركة جوجل الأمريكية Google قد تقدمت بطلب إلى الإدارة الأمريكية، من أجل استئناف عملها مع شركة هواوي الصينية Huawei، ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم. وقالت المصادر أن جوجل طلبت الترخيص لتقديم خدماتها وتطبيقاتها “جوجل موبايل سيرفيس” Google Mobile Service (GMS) على أجهزة هواوي. وصرح سمير سمات، نائب رئيس أندرويد وجوجل بلاي: “تقدمت شركة جوجل بطلب للإدارة الأمريكية لاستئناف عملها مع هواوي”.
وأضاف سمات، بمجرد أن توافق الإدارة الأمريكية على طلب شركة جوجل، فسوف يتم تزويد هواتف وأجهزة هواوي بخدمات وتطبيقات جوجل Google Mobile Services. يذكر أن شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية حصلت على موافقة من الإدارة الأمريكية لاستئناف تعاونها مع هواوي، وهي الآن قادرة على العمل بكل قوتها مع الشركة الصينية. واعتمدت
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يدعم HMS.. هونر تطرح هاتفها 9X PRO بدون خدمات جوجل

كشفت شركة هونر المتخصصة في عالم الأجهزة الذكية، عن هاتفها HONOR 9X PRO الذي تقول عنه أنه سيحدث طفره فى سوق الهواتف المحموله لما يحمله من مزايا مختلفه مقابل سعره التنافسي، حيث تقدم هونر لأول 400 شخصا قاموا بالتسجيل مجموعه من الهدايا القيمة منها سماعه هونر الرياضية البرو، كما تقدم لهم ضمانا علي الهاتف لمدة 24 شهرًا، بالاضافه الي 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين علي السحابه الحوسبية ، كما تقدم هديه خاصه لعشاق الموسيقى وهي عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر.
اختراق البيانات

447 % نموا في إصابات هواتف المصريين بفيروسات خبيثة

ارتفعت أعداد الإصابات بالبرمجيات الخبيثة التي استهدفت الهواتف المحمولة في مصر خلال العام 2019 بنسبة هائلة بلغت 447 % مقارنة بالعام 2018، وفقًا لباحثين من كاسبرسكي، ووصل العدد الإجمالي للمستخدمين الذين تعرضت هواتفهم المحمولة لهجمات إلى 125,425 مستخدمًا، وشهدت تروجانات الإعلانات وبرمجيات الملاحقة stalkerware، على وجه الخصوص، ارتفاعًا ملموسًا في 2019، ما زاد من تعريض البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف الذكية للخطر. ويشكل هذا الرقم نحو 85 % من جميع مستخدمي الهواتف المحمولة الذين تعرضوا للهجمات في المنطقة.
mate Xs 2

مؤتمر هواوي اليوم.. Mate XS يرسم مستقبل الهواتف القابلة للطي

معلنة التحدي بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي تابعه مئات الآلاف حول العالم، كشفت شركة هواوي اليوم عن خطتها للمستقبل فيما يخص أجهزتها الجديدة والتحديثات المتعلقة بنظام التشغيل، وتحت عنوان"TOGETHER Connecting Possibilities"، أطلقت هواوي الإصدار المتطور من هاتفها Mate Xs الهاتف القابل للطي، الذي يعد أكثر الهواتف المتطورة من هواوي ويتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكي محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.
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mate Xs 2

مؤتمر هواوي اليوم.. Mate XS يرسم مستقبل الهواتف القابلة للطي

معلنة التحدي بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي تابعه مئات الآلاف حول العالم، كشفت شركة هواوي اليوم عن خطتها للمستقبل فيما يخص أجهزتها الجديدة والتحديثات المتعلقة بنظام التشغيل، وتحت عنوان"TOGETHER Connecting Possibilities"، أطلقت هواوي الإصدار المتطور من هاتفها Mate Xs الهاتف القابل للطي، الذي يعد أكثر الهواتف المتطورة من هواوي ويتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكي محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.
جوجل

جوجل تكشف سبب حذف تطبيقاتها من هواتف هواوي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأمريكي. وحذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.
جوجل

جوجل: حذف خدماتنا من الهواتف الجديدة لـ«هواوي»

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، عن سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف "هواوي" الصينية، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف، بسبب الحظر الأمريكي. ومن جانبه، حذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لتصريحات نشرتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، من مخاطر أمنية، وذلك في حالة حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو في أثناء محاولة تنزيل تطبيقات بديلة.
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