«جوجل» تطلب السماح من أمريكا للتعاون مع «هواوي»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٠ م

هواوي وجوجل

كشفت وسائل إعلام عالمية، منها موقع gsmarena وأندرويد أوثوريتي وfinanzen، أن شركة جوجل الأمريكية Google قد تقدمت بطلب إلى الإدارة الأمريكية، من أجل استئناف عملها مع شركة هواوي الصينية Huawei، ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم. وقالت المصادر أن جوجل طلبت الترخيص لتقديم خدماتها وتطبيقاتها “جوجل موبايل سيرفيس” Google Mobile Service (GMS) على أجهزة هواوي. وصرح سمير سمات، نائب رئيس أندرويد وجوجل بلاي: “تقدمت شركة جوجل بطلب للإدارة الأمريكية لاستئناف عملها مع هواوي”.

وأضاف سمات، بمجرد أن توافق الإدارة الأمريكية على طلب شركة جوجل، فسوف يتم تزويد هواتف وأجهزة هواوي بخدمات وتطبيقات جوجل Google Mobile Services. يذكر أن شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية حصلت على موافقة من الإدارة الأمريكية لاستئناف تعاونها مع هواوي، وهي الآن قادرة على العمل بكل قوتها مع الشركة الصينية. واعتمدت