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مصرع 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر حريق مبنى سكني في إيران

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 38 آخرون اثر نشب حريق في مبنى سكني بمدينة (قم) الإيرانية الواقعة جنوب العاصمة طهران. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من 228 شقة، موضحة أن من بين الضحايا رجلين وامرأتين لقوا مصرعهم إثر استنشاق الدخان في ممر بالمبنى خلال محاولتهم الهروب من النيران.
وأضافت الشبكة أن أفراد إطفاء النار تمكنوا من إخلاء المبنى من 160 شخصًا كانوا محاصرين في شققهم عندما اندلعت النيران حوالي نحو الساعة الثالثة فجر اليوم، مشيرة إلى أن جميع السيارات تقريبًا التي كانت في جراج المبنى تعرضت للدمار.
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الهجرة الدولية: سفينة تجارية تنقذ 35 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن سفينة تجارية أنقذت 35 مهاجرا غير شرعي في المياه قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا واعادتهم إلى العاصمة الليبية طرابلس. وقالت المنظمة - في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، إنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة ومواد الإغاثة إلى المهاجرين، الذين تم اعتراضهم في مياه البحر أمس الخميس، فور نزولهم من على متن السفينة.
اردوغان (3)

مقتل 3 جنود من الجيش التركي شمال غرب سوريا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي في إدلب شمال غرب سوريا، حيث تساند القوات التركية فصائل مسلحة تحارب الجيش السوري. وبمقتل الجنود الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش التركي بإدلب إلى 21 شخصا هذا الشهر. وتشهد إدلب معارك محتدمة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، حيث أفادت مصادر سورية، اليوم، بسيطرة الجيش على ريف إدلب الجنوبي عقب تقدمها في العديد من القرى والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
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بعد تحدي الثقة.. ماذا ينتظر الحكومة التونسية الجديدة؟

اجتازت الحكومة التونسية الجديدة اختبار الحصول على ثقة البرلمان بعد مخاض عسير وبعد شهور من التجاذبات السياسية وشد وجذب استمر عدة شهور، وصادق البرلمان بغالبية 129 صوتًا من أصل 217 على الحكومة التي تضم 32 ما بين وزراء وكتاب دولة منهم 17 مستقلا. يقود هذه الحكومة التي خرجت أخيرا إلى النور بعد جلسة ماراثونية، إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، حيث جمع أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
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السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الخميس، غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه يتم رفع 13 ألفا و500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها، موضحا أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيلا عاليا.
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بعد قرار إيران المثير للجدل.. ما حكم إلغاء صلاة الجمعة؟

اتخذت السلطات الإيرانية، خلال الساعات الماضية، قرارًا بإلغاء صلاة الجمعة اليوم، بعد وفاة مايقرب من 20 شخصا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول الحكم الشرعي لإلغاء صلاة الجمعة، وفي هذا الإطار تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل: قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إلغاء صلاة الجمعة، إذا كان هناك وباء منتشر في بلد ما، وأعلنت الجهات المختصة أن الاختلاط قد ينقل الفيروس بين المصلين.
أنجيلا-ميركل

نواب يتهمون أنجيلا ميركل بالتورط في قتل «سليماني»

اتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، إذ قال ثمانية من نواب السيار المتطرف: إنهم تقدموا بشكوى ضد «ميركل» ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.
كورونا 2

إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
ايران وكورونا

تفاقم الأزمة بين واشنطن وطهران بسبب كورونا

تصاعدت الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، بعد تفشي فيروس "كورونا" داخل إيران، واتهام أمريكا لها بحجب الكثير من المعلومات وتضارب الأعداد المعلنة عن الوفيات، وسط اتهامات داخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنظام بالتستر على نطاق انتشار المرض، إذ تسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين. وأرجع إيرانيون الأسباب إلى خشية سلطات نظام المرشد بقيادة علي خامنئي، من إعلان أنباء تفشي كورونا القاتل، عشية إقامة انتخابات البرلمان بدورته، التي شهدت عزوفا عن التصويت.
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