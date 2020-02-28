مصرع 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر حريق مبنى سكني في إيران

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م

حريق - أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 38 آخرون اثر نشب حريق في مبنى سكني بمدينة (قم) الإيرانية الواقعة جنوب العاصمة طهران. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من 228 شقة، موضحة أن من بين الضحايا رجلين وامرأتين لقوا مصرعهم إثر استنشاق الدخان في ممر بالمبنى خلال محاولتهم الهروب من النيران.

وأضافت الشبكة أن أفراد إطفاء النار تمكنوا من إخلاء المبنى من 160 شخصًا كانوا محاصرين في شققهم عندما اندلعت النيران حوالي نحو الساعة الثالثة فجر اليوم، مشيرة إلى أن جميع السيارات تقريبًا التي كانت في جراج المبنى تعرضت للدمار.