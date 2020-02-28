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ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه يوم الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاماً في معسكر كارول على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة دايغو، حيث يوجد معظم المصابين بـكورونا
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كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
دونالد ترامب

رغم انتقادات الديمقراطيين.. ترامب: كورونا تحت السيطرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، جهود وزارة الصحة بإدارته في مكافحة فيروس كورونا بـ"العمل العظيم"، مشيدا بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الفيروس المستجد، وذلك تزامنًا مع تحذير مسئولين في الصحة من تفشي الفيروس وانتقادات من مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي.
ترامب يصل الهند

ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بـ3 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، قائلا: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع، واتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز أباتشي و إم إن – 60 إر"، موضحا: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند".
ترامب في الهند

الصين وأفغانستان.. وسر زيارة دونالد ترامب للهند

اتخذت الهند استعدادات استثنائية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية، ووصل الرئيس الأمريكي صباح اليوم، الإثنين، إلى الهند في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا.
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سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
كورونا

اليابان تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة "واكاياما" بغرب اليابان، وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان إلى 523 حالة. وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين ليصل إلى 1868 شخصا.
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