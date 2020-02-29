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أفضل وقت لإنجاب طفل؟ تقول الدراسات إنه فصل الشتاء

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
الحمل
الحمل
العائلة وتكوين بيت سعيد من الأمور المهمة في حياة كل فرد، لذا قبل اتخاذ قرار الحمل، عليك بالتفكير جيدًا في صحة الأم والجنين، بجانب القدرة على تحمل المسئولية، والحفاظ على صحة الجنين قبل وبعد الولادة، وبالنسبة لأفضل وقت للحمل، تقول الدراسات إن أشهر الشتاء تعتبر مثالية بشكل كبير، إضافة إلى أواخر الخريف، ولكن لماذا؟ ربما تتأثر صحة الطفل بالعديد من العوامل مثل تاريخ الحمل والتوقيت، وهذا ما حاولت الدراسات توضيحه، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
للتأكد من أفضل الأوقات للحمل، أجريت دراسة على مجموعة من الآباء بمختلف الدول، وكشفت النتائج وجود انخفاض حاد في الخصوبة في فترة الربيع والخريف، ومن ناحية أخرى، الشتاء أكثر وقت مفضل للحمل، ولكن النساء اللاتي يعانين من مشاكل مزمنة أو اضطراب عاطفي موسمي (SAD) من المرجح أن يواجهن مشاكل هرمونية مرتبطة بالحمل،
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غسالة الاطباق

معالق خشبية والخلاط| قطع لا توضع في غسالة الأطباق

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الوسواس-القهرى

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نحاول دائمًا الوصول إلى الكمال، والبحث عن كل الطرق التي تساعد في الحصول على أعلى الدرجات، أو تحقيق نجاح كبير في العمل، لكن هل تعرف أن الشعور بالقلق الدائم، لبلوغ الأهداف المرجوة، يعتبر أحد أعراض "اضطراب الشخصية الوسواسية"؟ وفي نفس الوقت يهتم الشخص المصاب بالتفاصيل، وبالتالي لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء لفترات طويلة، بجانب عدم الاستمتاع بأي شيء في الحياة، ومن أهم الفنانات اللاتي تعرضن لهذه الإصابة "شاكيرا"، والتي حاولت مشاركة جمهورها بما تشعر به، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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لأول مرة.. علماء يسجلون صوت البطريق تحت الماء

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