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الحكومة: لا صحة لتهجير أهالي العشوائيات قسريا دون تعويضهم

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
العشوائيات
العشوائيات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريا بمختلف المحافظات دون تعويضهم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويضهم.
وأوضحت الوزارة أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
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