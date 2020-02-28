مكافحة المخدرات تحبط تهريب ألف قرص بمطار القاهرة

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

مطار القاهرة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين على محاولات جلبها وتهريبها لداخل البلاد، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدراة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم استهداف المتهم حال عودته على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأجنبية، وعثر بحوزته على 810 أقراص مخدرة مخبأة داخل طيات ملابسه.وفي العاصمة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدراة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم استهداف المتهم حال عودته على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأجنبية، وعثر بحوزته على 810 أقراص مخدرة مخبأة داخل طيات ملابسه.



وفي العاصمة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين صيدلي مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا "مقيم بالشرقية – جامعى مقيم بدائرة القسم شرطة" حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم، وضبط بحوزة الأول (13750 قرصا مخدرا – 250 أمبول مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين.



اعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارته غير المشروعة، وأنه كان فى سبيله للتصرف فى المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثاني.



