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الحكومة: مستمرون في مواجهة كورونا ولا صحة لوقف الحجر الصحي

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
كورونا
كورونا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف إجراءات الحجر الصحي بأي من الموانئ أو المطارات المصرية، مُشددةً على استمرار تشديد كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الركاب القادمين إلى مصر، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية مواطنيها وتأمين البلاد من الأمراض الوبائية.
وقالت الوزارة إنه حرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فهناك مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية تم اتباعها من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، حيث تم تجهيز الحجر الصحي بأحدث الأدوات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية
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الكعبة

«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
المتحف-المصري-الكبير

هل حددت الحكومة 500 جنيه سعر تذكرة المتحف الكبير؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقا.
صيدلية

حقيقة بيع أدوية سكر مسرطنة بالصيدليات.. الصحة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

حقيقة اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا في مصر.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات.
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كورونا

الاشتباه في إصابة 37 أردنيا وصينيا بـ«فيروس كورونا»

قال عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية، والمسؤول عن ملف كورونا، اليوم الخميس، إنه تم نقل 37 شخصا أردنيا وصينيا إلى وحدات الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، مضيفًا: «مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصا أردنيا وصينيا وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا، للاشتباه في إصابتهم فيروس كورونا الجديد»، متابعًا: «إن المشتبه فيهم كلهم دخلوا البلاد عن طريق المطار»، موضحًا: «حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا».
كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
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65 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

قالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن أول من أمس الإثنين، وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3 آلاف و887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و324 إصابة.
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