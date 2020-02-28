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حقيقة بيع أدوية سكر مسرطنة بالصيدليات.. الصحة ترد

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
صيدليات
صيدليات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.
وقالت الوزارة إن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين. وأشارت إلى أن جميع الأدوية المتواجدة بالأسواق لا يتم تداولها إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة الدوائية بالوزارة، وكافة الجهات الرقابية المعنية، حيث يتم التفتيش وإجراء
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