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يدعم HMS.. هونر تطرح هاتفها 9X PRO بدون خدمات جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م
هونر
هونر
كشفت شركة هونر المتخصصة في عالم الأجهزة الذكية، عن هاتفها HONOR 9X PRO الذي تقول عنه أنه سيحدث طفره فى سوق الهواتف المحموله لما يحمله من مزايا مختلفه مقابل سعره التنافسي، حيث تقدم هونر لأول 400 شخصا قاموا بالتسجيل مجموعه من الهدايا القيمة منها سماعه هونر الرياضية البرو، كما تقدم لهم ضمانا علي الهاتف لمدة 24 شهرًا، بالاضافه الي 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين علي السحابه الحوسبية ، كما تقدم هديه خاصه لعشاق الموسيقى وهي عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر.
وأكدت شركة هونر أن الهاتف المرتقب HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبق فى السوق المصرى يوم 8 مارس ويكون متاحا فى الأسواق يوم 19 مارس حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا.ويعدّ هذا الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفّر الأداء
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هواوى-وجوجل

«جوجل» تطلب السماح من أمريكا للتعاون مع «هواوي»

كشفت وسائل إعلام عالمية، منها موقع gsmarena وأندرويد أوثوريتي وfinanzen، أن شركة جوجل الأمريكية Google قد تقدمت بطلب إلى الإدارة الأمريكية، من أجل استئناف عملها مع شركة هواوي الصينية Huawei، ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم. وقالت المصادر أن جوجل طلبت الترخيص لتقديم خدماتها وتطبيقاتها “جوجل موبايل سيرفيس” Google Mobile Service (GMS) على أجهزة هواوي. وصرح سمير سمات، نائب رئيس أندرويد وجوجل بلاي: “تقدمت شركة جوجل بطلب للإدارة الأمريكية لاستئناف عملها مع هواوي”.
اختراق البيانات

447 % نموا في إصابات هواتف المصريين بفيروسات خبيثة

ارتفعت أعداد الإصابات بالبرمجيات الخبيثة التي استهدفت الهواتف المحمولة في مصر خلال العام 2019 بنسبة هائلة بلغت 447 % مقارنة بالعام 2018، وفقًا لباحثين من كاسبرسكي، ووصل العدد الإجمالي للمستخدمين الذين تعرضت هواتفهم المحمولة لهجمات إلى 125,425 مستخدمًا، وشهدت تروجانات الإعلانات وبرمجيات الملاحقة stalkerware، على وجه الخصوص، ارتفاعًا ملموسًا في 2019، ما زاد من تعريض البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف الذكية للخطر. ويشكل هذا الرقم نحو 85 % من جميع مستخدمي الهواتف المحمولة الذين تعرضوا للهجمات في المنطقة.
mate Xs 2

مؤتمر هواوي اليوم.. Mate XS يرسم مستقبل الهواتف القابلة للطي

معلنة التحدي بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي تابعه مئات الآلاف حول العالم، كشفت شركة هواوي اليوم عن خطتها للمستقبل فيما يخص أجهزتها الجديدة والتحديثات المتعلقة بنظام التشغيل، وتحت عنوان"TOGETHER Connecting Possibilities"، أطلقت هواوي الإصدار المتطور من هاتفها Mate Xs الهاتف القابل للطي، الذي يعد أكثر الهواتف المتطورة من هواوي ويتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكي محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.
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