يدعم HMS.. هونر تطرح هاتفها 9X PRO بدون خدمات جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م

هونر

كشفت شركة هونر المتخصصة في عالم الأجهزة الذكية، عن هاتفها HONOR 9X PRO الذي تقول عنه أنه سيحدث طفره فى سوق الهواتف المحموله لما يحمله من مزايا مختلفه مقابل سعره التنافسي، حيث تقدم هونر لأول 400 شخصا قاموا بالتسجيل مجموعه من الهدايا القيمة منها سماعه هونر الرياضية البرو، كما تقدم لهم ضمانا علي الهاتف لمدة 24 شهرًا، بالاضافه الي 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين علي السحابه الحوسبية ، كما تقدم هديه خاصه لعشاق الموسيقى وهي عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر.

وأكدت شركة هونر أن الهاتف المرتقب HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبق فى السوق المصرى يوم 8 مارس ويكون متاحا فى الأسواق يوم 19 مارس حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا.ويعدّ هذا الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفّر الأداء