يدعم HMS.. هونر تطرح هاتفها 9X PRO بدون خدمات جوجل

كشفت شركة هونر المتخصصة في عالم الأجهزة الذكية، عن هاتفها HONOR 9X PRO الذي تقول عنه أنه سيحدث طفره فى سوق الهواتف المحموله لما يحمله من مزايا مختلفه مقابل سعره التنافسي، حيث تقدم هونر لأول 400 شخصا قاموا بالتسجيل مجموعه من الهدايا القيمة منها سماعه هونر الرياضية البرو، كما تقدم لهم ضمانا علي الهاتف لمدة 24 شهرًا، بالاضافه الي 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين علي السحابه الحوسبية ، كما تقدم هديه خاصه لعشاق الموسيقى وهي عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر.
وأكدت شركة هونر أن الهاتف المرتقب HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبق فى السوق المصرى يوم 8 مارس ويكون متاحا فى الأسواق يوم 19 مارس حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا.ويعدّ هذا الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفّر الأداء
وأكدت شركة هونر أن الهاتف المرتقب HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبق فى السوق المصرى يوم 8 مارس ويكون متاحا فى الأسواق يوم 19 مارس حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا.
ويعدّ هذا الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفّر الأداء القوي والقدرات الفائقة وليخفّض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي.
ويمتاز الهاتف أيضاً بتصميم خلفي ثلاثي الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة التي تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير التصوير الليلي الفائقة.
ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذي أطلق مسبقاً ضمن نفس السلسلة، وسيجد العملاء في الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية في البطارية.
ويتمتع العملاء بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تُشكّل 92% مقارنة بالحجم الكلي لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبي.
ولتقدم هونر تجربة مميزة لمستهلكيها ميزت الهدف بنظام سائل للتبريد لتستطيع الحصول على تجربة ألعاب إستثنائية، ولعشاق الذاكرة الكبير يأتي الهاتف بمساحة داخلية 6 جيجا رام و مساحة تخزين 256 جيجا بايت.
ويعتمد الهاتف على خدمات HMS ومن خلال معرض تطبيقات هواوي، يوفر هاتف HONOR 9X PRO العديد من التطبيقات من الصحة إلى تطبيقات الألعاب والتواصل الإجتماعي بالإضافة إلى تطبيقات التصوير، من خلال الولوج السهل و الأمن للمستخدمين يمكنك إستخدام جميع تطبيقات الحياة اليومية، وحتى الآن العديد من التطبيقات تعمل بشكل سليم من ضمنها Facebook وWhatsApp وInstagram وغيرها من العديد من التطبيقات الآخرى.
وبالحديث عن التطبيقات التي لا يدعمها متجر هواوي فيمكنك إستخدام التطبيقات من خلال نسخة الموقع الإلكتروني مثل YouTube وUber وCareem.
وأطلقت هونر منتجات آخرى مثل HONOR Magic Book 14&15 والذي يتميز بشاشة عرض كاملة بدون حواف، والشحن السريع الذي يدعم 65W وكاميرا منبثقة من لوحة المفاتيح و كالعادة إهتمت هونر بالتصميم حيث يأتي اللاب توب بتصميم خفيف جدا من المعدن الأنيق بلونين الرصاصي و الفضي
و سماعة HONOR Magic Buds والتي تعد إختيارك الأفضل حيث تأتي بعازل الضوضاء و تصميم ثابت في أذنك أثناء الرياضة و الحركة، وتأتي السماعة بميكروفون ثلاثي عازل للضوضاء ليوفر لك تجربة مكالمات نقية و سيكون كلا المنتجين متوفرين بداية من شهر أبريل القادم.