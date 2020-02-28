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حقيقة اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا في مصر.. الحكومة ترد

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات.
وشددت الوزارة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
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دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
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اليابان تعلن عن استخدام دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج كورونا

أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، أن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء فى استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابى كورونا. وقال الوزير، "سنفعل كل ما فى وسعنا"، وتابع، "نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التى استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا فى مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها فى علاج المرضى".
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إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
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الحكومة: لا صحة لتوقف تقديم الخدمات بسفارة مصر بالصين

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