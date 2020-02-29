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المكسرات طعام صحي.. ويساعد على فقدان الوزن

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
المكسرات
المكسرات
التخلص من الكيلو جرامات الزائدة من الأمور الصحية، التي يجب وضعها في الاعتبار دائمًا، بجانب الحصول على جسم رشيق ومثالي، وبالتالي توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل الكيتو والبحر المتوسط، كما أن المكسرات من الخيارات المثالية، لأنها غنية بعناصر غذائية هامة يتطلبها الجسم، وتحفز من فقدان الدهون المزعجة، على سبيل المثال عين الجمل، مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، واللوز غني بالبروتين، أما البلح، فيمد الجسم بالحديد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
بالرغم من صغر حجم المكسرات، إلا أنها مصدر غني بالعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الدهون الصحية والبروتين، وكلًا منهما هام لنظامك الغذائي، بجانب زيادة الشعور بالشبع، وفيما يلي بعض منها: -عين الجمل من المكسرات الهامة لصحة القلب، وتساعد في فقدان الوزن، وذلك لأنها مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية
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التهاب-المفاصل

فلفل رومي وتونة| أطعمة تساعد على الشفاء من الكسور

تحتاج العظام إلى عناصر غذائية محددة، للحفاظ على قوتها، مع عدم التعرض للكسور، وعند حدوث خلل في الكمية المتطلبة، ينصح الأطباء بتناول أطعمة صحية، تمد الجسم بالمواد الغذائية المتطلبة، لذا لابد من اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والكالسيوم، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كسور بالجسم، فالبروتين يساعد على الشفاء وإصلاح الأنسجة، أما الكالسيوم يعتبر مفيد للغاية في الحفاظ على العظام، ومن أهم الأطعمة المتطلبة: التونة ومنتجات الألبان والمكسرات والسالمون، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
فيتامين-د

لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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كوكيز

لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
فطار صحي

مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
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