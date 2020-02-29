المكسرات طعام صحي.. ويساعد على فقدان الوزن

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

المكسرات

التخلص من الكيلو جرامات الزائدة من الأمور الصحية، التي يجب وضعها في الاعتبار دائمًا، بجانب الحصول على جسم رشيق ومثالي، وبالتالي توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل الكيتو والبحر المتوسط، كما أن المكسرات من الخيارات المثالية، لأنها غنية بعناصر غذائية هامة يتطلبها الجسم، وتحفز من فقدان الدهون المزعجة، على سبيل المثال عين الجمل، مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، واللوز غني بالبروتين، أما البلح، فيمد الجسم بالحديد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

بالرغم من صغر حجم المكسرات، إلا أنها مصدر غني بالعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الدهون الصحية والبروتين، وكلًا منهما هام لنظامك الغذائي، بجانب زيادة الشعور بالشبع، وفيما يلي بعض منها: -عين الجمل من المكسرات الهامة لصحة القلب، وتساعد في فقدان الوزن، وذلك لأنها مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية