بالويسكي والعسل.. شاب يُعالج نفسه من فيروس كورونا

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

عسل

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شابًا بريطانيًا، يعيش في الصين، زعم أنه تمكن من شفاء نفسه من فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد- 19"، عن طريق شرب مزيج من الويسكي الساخن والعسل الطبيعي. وكشف كونور ريد، البالغ من العمر 25 عاما، عن أنه انتقل للعيش في مقاطعة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، الصيف الماضي، لتدريس اللغة الإنجليزية، قبل أن يخضع للعلاج من الفيروس، لأسبوعين، في أحد مشافي المدينة.

وفي حوار مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال ريد إنه رفض تناول المضادات الحيوية التي وصفها له الأطباء، واستخدم جهازاً للاستنشاق، للتغلب على ضيق التنفس الحاد الذي كان يعانيه.ويقول ريد: "أصابني الذهول حينما أخبرني الأطباء بأنني مصاب بالفيروس، واعتقدتُ أنني سأموت".ويتابع: "مزيج الويسكي الساخن والعسل قد يبدو

وفي حوار مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال ريد إنه رفض تناول المضادات الحيوية التي وصفها له الأطباء، واستخدم جهازاً للاستنشاق، للتغلب على ضيق التنفس الحاد الذي كان يعانيه.



ويقول ريد: "أصابني الذهول حينما أخبرني الأطباء بأنني مصاب بالفيروس، واعتقدتُ أنني سأموت".



ويتابع: "مزيج الويسكي الساخن والعسل قد يبدو كوصفة قديمة وغير فعالة، ولكنه نجح في شفائي. أنا دليل حي على أن الفيروس تمكن هزيمته".



ويُعتقد أن ريد هو أول بريطاني يُصاب بالفيروس الذي أودى بحياة ما يزيد عن 2800 شخص حول العالم.



وينصح ريد المصابين بالفيروس بعزل أنفسهم، والتزام الراحة التامة، واستخدام جهاز الاستنشاق للتغلب على ضيق التنفس المصاحب للفيروس، فضلاً عن تناول شراب الويسكي والعسل الساخن.