دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أما بالنسبة للرياح، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة على القاهرة وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في السواحل الشمالية وجنوب سيناء.أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط،