«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

تحرير:وكالات ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.هذا العدد من الإصابات في يوم واحد هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن الإصابة الأولى في 19 فبراير في مدينة قم.وأضاف المتحدث، أن عدد الاصابات في