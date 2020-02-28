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البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

تحرير:وكالات ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.وأوضحت أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الـ6 الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات
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فيروس-كورونا (2)

السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا

«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.
اردوغان (3)

أردوغان: عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا سيتم ضربها

قال مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بأن كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا وسيتم ضربها. جاء هذا التصريح بعدما قتلت غارة جوية نسبت إلى الجيش السوري، أمس الخميس، أكثر من 30 جنديًا تركيًا في إدلب، شمال غربي سوريا. ومع هذا الهجوم، يرتفع قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 54 على الأقل في شهر فبراير وحده، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
حرائق في العراق

مصرع 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر حريق مبنى سكني في إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 38 آخرون اثر نشب حريق في مبنى سكني بمدينة (قم) الإيرانية الواقعة جنوب العاصمة طهران. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من 228 شقة، موضحة أن من بين الضحايا رجلين وامرأتين لقوا مصرعهم إثر استنشاق الدخان في ممر بالمبنى خلال محاولتهم الهروب من النيران.
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كورونا

«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.
صلاة-العيد-من-جامع ابو بكر-الصديق-بمصر الجديدة‎-(3)

بعد قرار إيران المثير للجدل.. ما حكم إلغاء صلاة الجمعة؟

اتخذت السلطات الإيرانية، خلال الساعات الماضية، قرارًا بإلغاء صلاة الجمعة اليوم، بعد وفاة مايقرب من 20 شخصا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول الحكم الشرعي لإلغاء صلاة الجمعة، وفي هذا الإطار تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل: قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إلغاء صلاة الجمعة، إذا كان هناك وباء منتشر في بلد ما، وأعلنت الجهات المختصة أن الاختلاط قد ينقل الفيروس بين المصلين.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
كورونا 2

إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
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