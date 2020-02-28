البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

تحرير:وكالات ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.وأوضحت أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الـ6 الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات