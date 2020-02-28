وصول انتصار السيسي لمقر عزاء «مبارك» بمسجد المشير طنطاوي

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م

انتصار السيسي

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.

كما تقدم الجنازة الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وتقدم الجنازة أيضًا الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والبابا تواضروس