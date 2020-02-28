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السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

تحرير:وكالات ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن
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كورونا 2

البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.
كورونا

«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.
اردوغان (3)

أردوغان: عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا سيتم ضربها

قال مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بأن كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا وسيتم ضربها. جاء هذا التصريح بعدما قتلت غارة جوية نسبت إلى الجيش السوري، أمس الخميس، أكثر من 30 جنديًا تركيًا في إدلب، شمال غربي سوريا. ومع هذا الهجوم، يرتفع قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 54 على الأقل في شهر فبراير وحده، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
حرائق في العراق

مصرع 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر حريق مبنى سكني في إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 38 آخرون اثر نشب حريق في مبنى سكني بمدينة (قم) الإيرانية الواقعة جنوب العاصمة طهران. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من 228 شقة، موضحة أن من بين الضحايا رجلين وامرأتين لقوا مصرعهم إثر استنشاق الدخان في ممر بالمبنى خلال محاولتهم الهروب من النيران.
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بيل-جيتس

100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
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الصين تواجه فيروس كورونا بـ«الروبوتات»

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G"، بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم. كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس.
فيروس-كورونا (1)

سكتة قلبية تنهي حياة طبيب كافح كورونا 10 أيام متواصلة

توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية، بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة المحلية. وكان مسؤولا عن إجراء اختبار درجة حرارة السائقين والركاب على طريق سريع، وعمل دون توقف منذ 25 يناير الماضي. وقالت حكومة مدينة هنغيانغ، إن سونغ، وهو مواطن من بلدة كايون في مقاطعة هنغشان، توفي بعد عودته إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
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