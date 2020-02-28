السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

تحرير:وكالات ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن