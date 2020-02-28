رياضة

الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال

تخطى الزمالك الترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ليضع الفارس الأبيض قدمًا في نصف نهائي البطولة الإيفريقة، سجل أهداف الأبيض أوناجم وبن شرقي .
تحرير:محمد جمال ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة . ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.
ولم ينتظر الهوني سوى 5 دقائق ليتمكن من الوصول مرة أخرى لمرمى الزمالك بتسديدة من خارج منطقة العمليات، لكنها سكنت بجانب العارضة . وفي الدقيقة 27 جاءت الهوني بتمريرة من على أطراف منطقة العمليات ليسكنها بن غيث في مرمى أبو جبل . ولم ينتظر الزمالك سوى 4 دقائق حتى فاجأ أوناجم الجميع بكرة صاروخية سكنت مرمى
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راموس

راموس: زيدان المدرب الأمثل لريال مدريد

أعادت هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، وضع المدرب زين الدين زيدان في مرمى الانتقادات، لا سيما وأن السقوط جاء على يد بيب جوارديولا، إلا أن قائد الفريق سرجيو راموس خرج ليدافع عن زيزو مؤكدا أنه "المدرب الأمثل" لقيادة الميرينجي. ويعاني ريال مدريد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا حيث فاز بمباراة واحدة من آخر خمسة لقاءات، ليودع كأس ملك إسبانيا ويفقد صدارة الدوري ويقترب من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نيران النقد على زيدان.
مران الزمالك (1)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال 2019-20 ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة الدولي، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر 2020. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.
الزمالك - الترجي

الزمالك يسعى لإسقاط الترجي في دوري الأبطال

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، قطر يوم 14 فبراير ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.
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طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
الاهلي-والمقاولون العرب (2)

التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.
الزمالك- وطنطا (4)

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.
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