الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال

تخطى الزمالك الترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ليضع الفارس الأبيض قدمًا في نصف نهائي البطولة الإيفريقة، سجل أهداف الأبيض أوناجم وبن شرقي .

تحرير:محمد جمال ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

الزمالك والترجي

نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة . ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.

ولم ينتظر الهوني سوى 5 دقائق ليتمكن من الوصول مرة أخرى لمرمى الزمالك بتسديدة من خارج منطقة العمليات، لكنها سكنت بجانب العارضة . وفي الدقيقة 27 جاءت الهوني بتمريرة من على أطراف منطقة العمليات ليسكنها بن غيث في مرمى أبو جبل . ولم ينتظر الزمالك سوى 4 دقائق حتى فاجأ أوناجم الجميع بكرة صاروخية سكنت مرمى