الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال
تخطى الزمالك الترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ليضع الفارس الأبيض قدمًا في نصف نهائي البطولة الإيفريقة، سجل أهداف الأبيض أوناجم وبن شرقي .
تحرير:محمد جمال
٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
الزمالك والترجي
نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة .
ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس
بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.
ولم ينتظر الهوني سوى 5 دقائق ليتمكن من الوصول مرة أخرى لمرمى الزمالك بتسديدة من خارج منطقة العمليات، لكنها سكنت بجانب العارضة .
وفي الدقيقة 27 جاءت الهوني بتمريرة من على أطراف منطقة العمليات ليسكنها بن غيث في مرمى أبو جبل .
ولم ينتظر الزمالك سوى 4 دقائق حتى فاجأ أوناجم الجميع بكرة صاروخية سكنت مرمى
ولم ينتظر الهوني سوى 5 دقائق ليتمكن من الوصول مرة أخرى لمرمى الزمالك بتسديدة من خارج منطقة العمليات، لكنها سكنت بجانب العارضة .
وفي الدقيقة 27 جاءت الهوني بتمريرة من على أطراف منطقة العمليات ليسكنها بن غيث في مرمى أبو جبل .
ولم ينتظر الزمالك سوى 4 دقائق حتى فاجأ أوناجم الجميع بكرة صاروخية سكنت مرمى معز بن شريفية حارس مرمى الترجي .
بعد الهدف انتعش الفارس الأبيض وتمكن من فرض سيطرته على اللقاء، استمرت محاولات الأبيض حتى جاء أخطرها من كرة ثابتة رفعها زيزو لمنطقة الـ18 ليضعها محمود علاء برأسية سكنت عارضة الترجي
في آخر 10 دقائق من المباراة عاد الترجي للسيطرة وتمكن من إعادة الفارس الأبيض لنصف ملعبه، لكن بدون أية أهداف لينتهي الشوط بنتيجة 1-1.
بدأ الشوط الثاني متوازن بين الفريقين، حتى جاءت اخطر فرصة في الدقيقة 52 بأقدام خليل شمام، لكن أبو جبل كان لها بالمرصاد .
في الدقيقة 60 بدأ الزمالك في الانتفاض مرة أخرى، وفلاض سيطرته على اللقاء من جديد، وجاءت أخطر فرص الزمالك في الدقيقة 63 بعدما مر بن شرقي من لاعبي الترجي وانفرد بحارس المرمى الذي تصدي لتسديدة لاعب الزمالك، ومنع هدف محقق ..
وفي الدقيقة الـ72 من عمر المباراة مررة عبد الشافي كرة عرضة لمصطفى محمد الذي جهزها لبن شرقي ليسكنها في علي يمين حارس رمرمى الترجي، بعد الهدف شهد اللقاء توقف بسبب اعتراض لاعبي الترجي على الهدف، الذي انتى بطرد محمد على بن رمضان وتلقى بن شريفية بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على رضوان جيد حكم المباراة .
استمرت الهيمنة البيضاء على أجواء اللقاء بعد الهدف مستغلًا الطرد الذي يعاني منه الفريق التونسي، وفي الدقيقة 81 أشرك كارتيرون شيكابالا بديلًا لأوناجم، ومع أول لمسة شكل الأباتشي خطر على مرمى الفريق المنافس بعد ما استلم كرة وراوغ لاعبي الرتجي، ليسدهها بجانب عارضة الفريق التونسي.
استمرت محاولات الفريقين في آخر دقائق الشوط الثاني، وفي الدقيقة الأخير من المباراة نجح بن شرقي في الحصول على ركلة جزاء، سددها محمود علاء على يمين حارس مرمى الترجي .
ولم ينتظر الهوني سوى 5 دقائق ليتمكن من الوصول مرة أخرى لمرمى الزمالك بتسديدة من خارج منطقة العمليات، لكنها سكنت بجانب العارضة .
وفي الدقيقة 27 جاءت الهوني بتمريرة من على أطراف منطقة العمليات ليسكنها بن غيث في مرمى أبو جبل
ولم ينتظر الزمالك سوى 4 دقائق حتى فاجأ أوناجم الجميع بكرة صاروخية سكنت مرمى معز بن شريفية حارس مرمى الترجي .
بعد الهدف انتعش الفارس الأبيض وتمكن من فرض سيطرته على اللقاء، استمرت محاولات الأبيض حتى جاء أخطرها من كرة ثابتة رفعها زيزو لمنطقة الـ18 ليضعها محمود علاء برأسية سكنت عارضة الترجي
في آخر 10 دقائق من المباراة عاد الترجي للسيطرة وتمكن من إعادة الفارس الأبيض لنصف ملعبه، لكن بدون أية أهداف لينتهي الشوط بنتيجة 1-1.
بدأ الشوط الثاني متوازن بين الفريقين، حتى جاءت اخطر فرصة في الدقيقة 52 بأقدام خليل شمام، لكن أبو جبل كان لها بالمرصاد .
في الدقيقة 60 بدأ الزمالك في الانتفاض مرة أخرى، وفلاض سيطرته على اللقاء من جديد، وجاءت أخطر فرص الزمالك في الدقيقة 63 بعدما مر بن شرقي من لاعبي الترجي وانفرد بحارس المرمى الذي تصدي لتسديدة لاعب الزمالك، ومنع هدف محقق .
وفي الدقيقة الـ72 من عمر المباراة مررة عبد الشافي كرة عرضة لمصطفى محمد الذي جهزها لبن شرقي ليسكنها في علي يمين حارس رمرمى الترجي، بعد الهدف شهد اللقاء توقف بسبب اعتراض لاعبي الترجي على الهدف، الذي انتى بطرد محمد على بن رمضان وتلقى بن شريفية بطاقة صفراء .
استمرت محاولات الفريقين في آخر دقائق الشوط الثاني، وفي الدقيقة الأخير من المباراة نجح بن شرقي في الحصول على ركلة جزاء، سددها محمود علاء على يمين حارس مرمى الترجي .
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