«في أول ظهور له».. حبيب العادلي يشارك في عزاء مبارك

تحرير:محمد فتحي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م

حبيب العادلي

حرص حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على تقديم واجب العزاء، في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، قد نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا