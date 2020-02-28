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«في أول ظهور له».. حبيب العادلي يشارك في عزاء مبارك

تحرير:محمد فتحي ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م
حبيب العادلي
حبيب العادلي
حرص حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على تقديم واجب العزاء، في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، قد نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا
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عزاء -مبارك (1)

شيخ الأزهر يقدم العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، الذى أقيم بمسجد المشير طنطاوي. كان علاء مبارك، نشر وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
حسنى- مبارك (2)

علاء مبارك ينشر وصية والده للشعب: مصر أمانة في أعناقكم

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاَ عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء «مبارك» بمسجد المشير طنطاوي

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
الكعبة

«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
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السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء «مبارك» بمسجد المشير طنطاوي

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
حسنى-مبارك (2)

أمن الإسكندرية يتلقى طلبا لإقامة سرادق عزاء لمبارك

تقدم المواطن محمود أحمد عبد العليم، سائق، بطلب رسمي إلى مديرية أمن الإسكندرية، موجه إلى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يطلب فيه الموافقة على إقامة سرادق عزاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا وتقديره بقيمة الراحل ومن دافع حبه. وتوفي مبارك، أول من أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أجرى الرئيس الراحل عملية جراحية قبل عدة أشهر وأشار نجله إلى أن والده بخير قبل أن يتعرض إلى أزمة جديدة دخل على إثرها المستشفى.
محمد-حسنى-مبارك

وزير كويتي: لن ننسى دور مصر ومبارك في حرب التحرير

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والإسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت"، جاءلك على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس.
محمد-حسنى-مبارك (2)

شفيق ونظيف وسرور في مقدمة جنازة مبارك

حضر الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناة مع المرض.
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