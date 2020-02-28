«سيلفي» محمد رمضان يُثير الجدل في عزاء مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م

محمد رمضان

قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، إذ حرص المشاركون في العزاء على التقاط صور السيلفي معه. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر اليوم، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما».

وتابع مبارك في كلمته المسجلة: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات»، مضيفًا: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام». واختتم الرئيس