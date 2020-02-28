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«سيلفي» محمد رمضان يُثير الجدل في عزاء مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م
محمد رمضان
محمد رمضان
قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، إذ حرص المشاركون في العزاء على التقاط صور السيلفي معه. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر اليوم، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما».
وتابع مبارك في كلمته المسجلة: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات»، مضيفًا: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام». واختتم الرئيس
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أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
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انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
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بطرس غالي.. بدأ حياته بـ«سرقات صيفية» وأنهاها بتهريب الآثار

من عالم الفن إلى قفص الاتهام، كانت رحلة الفنان بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد له لمدة 30 سنة، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأولى عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
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نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".
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