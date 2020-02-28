عمرو موسى وأحمد زكي بدر يشاركان في عزاء مبارك‎

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م

أرشيفية

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية رولا خرسا، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، كما وصل لاحقا الوزير الأسبق أحمد زكي بدر، والوزير الأسبق عمرو موسى. وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا. وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة. وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.

كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض. وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث