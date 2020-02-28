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شيخ الأزهر يقدم العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، الذى أقيم بمسجد المشير طنطاوي. كان علاء مبارك، نشر وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
وتابع مبارك في كلمته المسجلة: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات»، مضيفًا: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام».واختتم الرئيس الراحل، في كلمته المسجلة
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عزاء -مبارك (1)

«في أول ظهور له».. حبيب العادلي يشارك في عزاء مبارك

حرص حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على تقديم واجب العزاء، في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، قد نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
حسنى- مبارك (2)

علاء مبارك ينشر وصية والده للشعب: مصر أمانة في أعناقكم

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاَ عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء «مبارك» بمسجد المشير طنطاوي

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
الكعبة

«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
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عزاء -مبارك (1)

«في أول ظهور له».. حبيب العادلي يشارك في عزاء مبارك

حرص حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على تقديم واجب العزاء، في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، قد نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
حسنى- مبارك (2)

علاء مبارك ينشر وصية والده للشعب: مصر أمانة في أعناقكم

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاَ عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء «مبارك» بمسجد المشير طنطاوي

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
احمد-الطيب (3)

الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة، إذ قال الطيب، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
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