3 مرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية يقدمون العزاء في مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م

عزاء مبارك

حرص كلا من المهندس موسى مصطفى موسى، والفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، المقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا