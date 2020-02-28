سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أبرزهم «العادلي ومحلب».. شخصيات سياسية وعربية بعزاء مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
عزاء مبارك
عزاء مبارك
حضر عزاء الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والإعلامية، بينهم النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد واللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والنائب الأسبق رجب هلال حميدة، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم العالي الأسبق. كما حضر ممثلون لكلا من: «السعودية، والبحرين، والكويت»، بالإضافة إلى اتحاد القبائل العربية بالعراق، والجالية الليبية بالقاهرة.
كما شارك في عزاء الرئيس الأسبق، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق. وشارك أيضًا في العزاء وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، إذ ظهر أنس الفقي
اقرأ المزيد
انتصار- السيسي-تقدم -واجب -العزاء (2)

انتصار السيسي تُقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم واجب العزاء، للسيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
نجوم- الفن -والرياضة -والسياسة- في -عزاء مبارك‎ (30)

3 مرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية يقدمون العزاء في مبارك

حرص كلا من المهندس موسى مصطفى موسى، والفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، المقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
عزاء -مبارك (1)

شيخ الأزهر يقدم العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، الذى أقيم بمسجد المشير طنطاوي. كان علاء مبارك، نشر وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
محمد-حسنى-مبارك (1)

عمرو موسى وأحمد زكي بدر يشاركان في عزاء مبارك‎

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية رولا خرسا، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، كما وصل لاحقا الوزير الأسبق أحمد زكي بدر، والوزير الأسبق عمرو موسى. وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا. وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة. وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتصار- السيسي-تقدم -واجب -العزاء (2)

انتصار السيسي تُقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم واجب العزاء، للسيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
نجوم- الفن -والرياضة -والسياسة- في -عزاء مبارك‎ (30)

3 مرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية يقدمون العزاء في مبارك

حرص كلا من المهندس موسى مصطفى موسى، والفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، المقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
محمد-حسنى-مبارك (1)

عمرو موسى وأحمد زكي بدر يشاركان في عزاء مبارك‎

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية رولا خرسا، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، كما وصل لاحقا الوزير الأسبق أحمد زكي بدر، والوزير الأسبق عمرو موسى. وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا. وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة. وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.
عزاء -مبارك (1)

«في أول ظهور له».. حبيب العادلي يشارك في عزاء مبارك

حرص حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على تقديم واجب العزاء، في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، قد نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]