أبرزهم «العادلي ومحلب».. شخصيات سياسية وعربية بعزاء مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

عزاء مبارك

حضر عزاء الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والإعلامية، بينهم النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد واللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والنائب الأسبق رجب هلال حميدة، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم العالي الأسبق. كما حضر ممثلون لكلا من: «السعودية، والبحرين، والكويت»، بالإضافة إلى اتحاد القبائل العربية بالعراق، والجالية الليبية بالقاهرة.

كما شارك في عزاء الرئيس الأسبق، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق. وشارك أيضًا في العزاء وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، إذ ظهر أنس الفقي