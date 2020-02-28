انتصار السيسي تُقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ م

سوزان مبارك وانتصار السيسي

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم واجب العزاء، للسيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».وتابع مبارك