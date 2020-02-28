جريمة

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في البدرشين

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١١ م
أرشيفية
أرشيفية
اندلع مساء اليوم الجمعة، حريقا بمصحة لعلاح الإدمان في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة. على الفور أمر اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع إصابات. المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، كشفت أن سبب بداية الحريق جاءت بـ«مرتبة»، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.
وفي وقت سابق، انفجرت أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى.غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد
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مطار-القاهرة (5)

مكافحة المخدرات تحبط تهريب ألف قرص بمطار القاهرة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين على محاولات جلبها وتهريبها لداخل البلاد، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.
سقوط -اسانسير

إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد بالظاهر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، إذ تم تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدوياً، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (1)

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين بالقليوبية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي في يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهما بواقع 19 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 23 طبنجة، 131 فرد خرطوش محلي الصنع، 255 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط 596 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.
جثة (4)

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
جثة طفل

بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.
الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
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