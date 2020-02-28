الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في البدرشين

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١١ م

أرشيفية

اندلع مساء اليوم الجمعة، حريقا بمصحة لعلاح الإدمان في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة. على الفور أمر اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع إصابات. المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، كشفت أن سبب بداية الحريق جاءت بـ«مرتبة»، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.

وفي وقت سابق، انفجرت أسطوانة غاز داخل منزل أسرة بالبدرشين، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص من أفرادها بحروق من الدرجة الأولى.غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد