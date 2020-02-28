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أبرزهم عمرو دياب ويسرا.. فنانون يشاركون في عزاء مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
شارك عددًا كبيرًا من الفنانين في عزاء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، منهم: الفنان عمرو دياب، وبصحبته الفنانة دينا الشربيني لتقديم واجب العزاء لعلاء وجمال مبارك في وفاة والدهم، كما شارك في العزاء كلًا من: الفنانين محمد رمضان، وهاني شاكر، وفيفي عبده، ومحمد هنيدي، ويحيى الفخراني، ويسرا، ومرفت أمين، وحكيم، وخالد سليم، ومحمد فؤاد، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد ثروت، ولبلبة، ودلال عبد العزيز، وأحمد عز، والمخرجة إيناس الدغيدي».
كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض. وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث
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سيلفي- مع -محمد -رمضان (3)

«سيلفي» محمد رمضان يُثير الجدل في عزاء مبارك

قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، إذ حرص المشاركون في العزاء على التقاط صور السيلفي معه. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر اليوم، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما».
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أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
كارولين -فلاك (2)

انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
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سيلفي- مع -محمد -رمضان (3)

«سيلفي» محمد رمضان يُثير الجدل في عزاء مبارك

قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، إذ حرص المشاركون في العزاء على التقاط صور السيلفي معه. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر اليوم، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما».
محمد-حسنى-مبارك (1)

نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يُحيي حفل غنائي ضخم في السعودية

يستعد الفنان عمرو دياب، بعد طرحه برومو «هيعيش يفتكرني»، لحفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفية، وذلك يوم الجمعة المقبلة. ونشر دياب صورة له عبر حسابة الشخصي «إنستجرام»، علق عليها قائلًا: «انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020»، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضي. وطرح المطرب عمرو دياب، في وقت سابق من اليوم، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
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