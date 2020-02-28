أبرزهم عمرو دياب ويسرا.. فنانون يشاركون في عزاء مبارك
تحرير:التحرير
٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
الفنانة يسرا
شارك عددًا كبيرًا من الفنانين في عزاء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، منهم: الفنان عمرو دياب، وبصحبته الفنانة دينا الشربيني لتقديم واجب العزاء لعلاء وجمال مبارك في وفاة والدهم، كما شارك في العزاء كلًا من: الفنانين محمد رمضان، وهاني شاكر، وفيفي عبده، ومحمد هنيدي، ويحيى الفخراني، ويسرا، ومرفت أمين، وحكيم، وخالد سليم، ومحمد فؤاد، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد ثروت، ولبلبة، ودلال عبد العزيز، وأحمد عز، والمخرجة إيناس الدغيدي».
كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث
كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
وتابع مبارك في كلمته المسجلة: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات»، مضيفًا: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام».
واختتم الرئيس الراحل، في كلمته المسجلة بالدعاء لمصر، قائلا: «حمى الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل».