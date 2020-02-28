أبرزهم عمرو دياب ويسرا.. فنانون يشاركون في عزاء مبارك

تحرير:التحرير ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م

الفنانة يسرا

شارك عددًا كبيرًا من الفنانين في عزاء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، منهم: الفنان عمرو دياب، وبصحبته الفنانة دينا الشربيني لتقديم واجب العزاء لعلاء وجمال مبارك في وفاة والدهم، كما شارك في العزاء كلًا من: الفنانين محمد رمضان، وهاني شاكر، وفيفي عبده، ومحمد هنيدي، ويحيى الفخراني، ويسرا، ومرفت أمين، وحكيم، وخالد سليم، ومحمد فؤاد، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد ثروت، ولبلبة، ودلال عبد العزيز، وأحمد عز، والمخرجة إيناس الدغيدي».

كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض. وجاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث