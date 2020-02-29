في مواجهة رد الاعتبار.. الأهلي يصطدم بصن داونز

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

الأهلي

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.

ويطمح أبناء السويسري رينيه فايلر في رد الاعتبار والفوز بنتيجة كبيرة تعويضا للهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في النسخة الماضية على يد صن داونز الجنوب الإفريقي أيضا بخماسية نظيفة، وتوديع البطولة من دور ربع النهائي.تحضيرات الفريق شهدت حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين بعدما اعتمد المدير الفنى على إبعاد

ويطمح أبناء السويسري رينيه فايلر في رد الاعتبار والفوز بنتيجة كبيرة تعويضا للهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في النسخة الماضية على يد صن داونز الجنوب الإفريقي أيضا بخماسية نظيفة، وتوديع البطولة من دور ربع النهائي.



تحضيرات الفريق شهدت حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين بعدما اعتمد المدير الفنى على إبعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة التي تفجرت عقب خسارة السوبر المحلى، وأحداث القمة الأخيرة التي احتسبت نتيجتها لصالح الأهلى بعد انسحاب الزمالك، وذلك للتركيز على المواجهة الصعبة الليلة.



وعلى الجانب الأخر يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلي، وخاض تدريبا على ستاد القاهرة يوم الأربعاء من أجل التعود على أرضية الملعب.



