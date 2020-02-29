رياضة

في مواجهة رد الاعتبار.. الأهلي يصطدم بصن داونز

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
الأهلي
الأهلي
في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
ويطمح أبناء السويسري رينيه فايلر في رد الاعتبار والفوز بنتيجة كبيرة تعويضا للهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في النسخة الماضية على يد صن داونز الجنوب الإفريقي أيضا بخماسية نظيفة، وتوديع البطولة من دور ربع النهائي.تحضيرات الفريق شهدت حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين بعدما اعتمد المدير الفنى على إبعاد
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مران الأهلي (3)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
الزمالك- والترجي (2)

الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال

نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة . ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.
راموس

راموس: زيدان المدرب الأمثل لريال مدريد

أعادت هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، وضع المدرب زين الدين زيدان في مرمى الانتقادات، لا سيما وأن السقوط جاء على يد بيب جوارديولا، إلا أن قائد الفريق سرجيو راموس خرج ليدافع عن زيزو مؤكدا أنه "المدرب الأمثل" لقيادة الميرينجي. ويعاني ريال مدريد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا حيث فاز بمباراة واحدة من آخر خمسة لقاءات، ليودع كأس ملك إسبانيا ويفقد صدارة الدوري ويقترب من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نيران النقد على زيدان.
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
عماد-متعب (5)

عماد متعب.. رحلة ملك الـ«+90» من الصدفة إلى المجد

«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، أهدافه الحاسمة، وتاريخه المرصع باللحظات الذهبية تتحدث عنه.. اكتشف وحده كيف يلدغ مرمى منافسيه فى الوقت المناسب.. هو بطل اللحظات الأخيرة والنهايات السعيدة في حواديت جماهير الأهلي شكرًا على الذكريات.. شكرًا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى 20 فبراير عام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية.
ثابت-البطل

عاشق الأهلي.. حكاية الحارس «الثابت» الذي مات «بطلًا»

«إحنا لازم نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني إيه النادي الأهلي، ويعني إيه أخلاقيات ويعني إيه نظام، واللي عاوز يهاجم الأهلي يهاجمه جوه البيت، ويقول رأيه ويجد الحلول.. لا أستطيع أن أهاجم النادي اللي رباني وكبرني، وكل شخص له وجهة نظر يقولها داخل النادي، وليس في الإعلام والصحافة، ويجب في المواقف الصعبة نقف جنب بعض لمصلحة الأهلي لأنك أنت موجود النهارده وبكرة مش موجود.. لكن النادي الأهلي هو اللي باقي.. والأهلي خيره على أي حد وعلى أكبر حد، من أول رئيسه لأصغر واحد فيه» بتلك الكلمات كان يتحدث «ثابت البطل» حبا وفخرًا بالقلعة الحمراء.
الأهلى- وطلائع- الجيش (7)

الأهلي يهزم الطلائع.. ويصل للفوز رقم 14 بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي الأهلي وسيطرة على الكرة وحرية في نقل الكرة ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع الذي أزال عن مرماه عدة فرص محققة للمارد الأحمر عن طريق قفشة.
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