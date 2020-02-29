رياضة

مروان محسن يقود تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
الأهلي
الأهلي
في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
ويطمح أبناء السويسري رينيه فايلر في رد الاعتبار والفوز بنتيجة كبيرة تعويضا للهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في النسخة الماضية على يد صن داونز الجنوب الإفريقي أيضا بخماسية نظيفة، وتوديع البطولة من دور ربع النهائي.تحضيرات الفريق شهدت حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين بعدما اعتمد المدير الفنى على إبعاد
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الاهلي- والمصري (5)

في مواجهة رد الاعتبار.. الأهلي يصطدم بصن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
الزمالك- والترجي (2)

الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال

نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة . ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.
راموس

راموس: زيدان المدرب الأمثل لريال مدريد

أعادت هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو، وضع المدرب زين الدين زيدان في مرمى الانتقادات، لا سيما وأن السقوط جاء على يد بيب جوارديولا، إلا أن قائد الفريق سرجيو راموس خرج ليدافع عن زيزو مؤكدا أنه "المدرب الأمثل" لقيادة الميرينجي. ويعاني ريال مدريد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا حيث فاز بمباراة واحدة من آخر خمسة لقاءات، ليودع كأس ملك إسبانيا ويفقد صدارة الدوري ويقترب من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نيران النقد على زيدان.
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الاهلي- والمصري (5)

في مواجهة رد الاعتبار.. الأهلي يصطدم بصن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
بيتسو موسيماني (4)

عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

مروان وأجايي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة الحكم المغربي رضوان جيد. الأهلي سيدخل المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وتعد فرص الثلاثة فرق مستمرة حتى آخر دقيقة في مباريات اليوم.
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