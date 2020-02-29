مروان محسن يقود تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

الأهلي

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.

ويطمح أبناء السويسري رينيه فايلر في رد الاعتبار والفوز بنتيجة كبيرة تعويضا للهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في النسخة الماضية على يد صن داونز الجنوب الإفريقي أيضا بخماسية نظيفة، وتوديع البطولة من دور ربع النهائي.تحضيرات الفريق شهدت حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين بعدما اعتمد المدير الفنى على إبعاد