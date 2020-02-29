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الولايات المتحدة: لا ملء لسد النهضة قبل توقيع الاتفاق

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
سد النهضة
سد النهضة
أعربت وزراة الخارجية الأمريكية، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم. وأكدت الوزارة، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشارت وزارة الخزانه الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت تسهيلات لإعداد اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.
وأعلنت الوزارة، عن أن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، شارك فى اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيرى الخارجية ووزيرى الموارد المائية فى مصر والسودان، وتبادل الوزراء خلال اجتماعات ثنائية منفصلة، تعليقاتهم على الاتفاق.وذكر البيان أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر
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ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
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رغم انتقادات الديمقراطيين.. ترامب: كورونا تحت السيطرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، جهود وزارة الصحة بإدارته في مكافحة فيروس كورونا بـ"العمل العظيم"، مشيدا بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الفيروس المستجد، وذلك تزامنًا مع تحذير مسئولين في الصحة من تفشي الفيروس وانتقادات من مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي.
ترامب يصل الهند

ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بـ3 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، قائلا: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع، واتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز أباتشي و إم إن – 60 إر"، موضحا: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند".
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سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
السيسي- وأبي- أحمد

سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
سد-النهضة (10)

الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
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