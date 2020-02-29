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الخارجية: مصر وقعت على اتفاقية سد النهضة بالأحرف الأولى

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
سامح شكري
سامح شكري
أكدت مصر أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015. وأضاف البيان أنه وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق المطروح، تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كلا من: السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم، أن موقف مصر قد اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.وأسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة، وزراء: السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الجولة، أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التى تتواجد فى مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها.
رانيا-المشاط

المشاط: الوكالة الأمريكية تفخر بشراكة مصر في المشروعات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة، مشددة على حرص الحكومة على التنسيق مع الوكالة الأمريكية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
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وزارة الخارجية

الخارجية: السيسي يعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما في التنمية الشاملة

أكد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكوناً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق. جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها مساعد الوزير اليوم الإثنين، أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.
وزارة الخارجية

الحكومة: لا صحة لتوقف تقديم الخدمات بسفارة مصر بالصين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها لرجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا.
سامح-شكرى (1)

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على استقرار الأوضاع في لبنان

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش" المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع الإقليمية.
سامح-شكرى (1)

شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
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