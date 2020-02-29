ارتفاع مصابي كوريا الجنوبية بفيروس كورونا إلى 2931 ووفاة 16 شخصا

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، عن تسجيلها 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها زيادة هى الأكبر حتى الاَن فى البلاد، وبذلك يرتفع إجمالى المصابين إلى 2931، ووفاة 3 اَخرين، ليرتفع أعداد المتوفين إلى 16 شخصا. وذكر مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 594 إصابة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس الوبائى فى كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

يشار إلى أنه من بين المصابين الجدد البالغ عددهم 594 حالة، توجد 476 حالة فى مدينة دايجو و60 حالة فى كيونج-بوك، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين الإجمالى فى هذه المناطق إلى 2524 حالة.وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 16 شخصًا، فى حين تم رفع الحجر الصحى عن 27 مريضا بعد أن تماثلوا الشفاء التام، وتجاوز