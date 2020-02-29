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ارتفاع مصابي كوريا الجنوبية بفيروس كورونا إلى 2931 ووفاة 16 شخصا

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
كورونا
كورونا
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، عن تسجيلها 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها زيادة هى الأكبر حتى الاَن فى البلاد، وبذلك يرتفع إجمالى المصابين إلى 2931، ووفاة 3 اَخرين، ليرتفع أعداد المتوفين إلى 16 شخصا. وذكر مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 594 إصابة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس الوبائى فى كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
يشار إلى أنه من بين المصابين الجدد البالغ عددهم 594 حالة، توجد 476 حالة فى مدينة دايجو و60 حالة فى كيونج-بوك، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين الإجمالى فى هذه المناطق إلى 2524 حالة.وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 16 شخصًا، فى حين تم رفع الحجر الصحى عن 27 مريضا بعد أن تماثلوا الشفاء التام، وتجاوز
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مصدر: مقتل 9 من أعضاء حزب الله وإصابة 30 في ضربات تركية بسوريا

قال قائد عسكري في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر يوم الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإصابة 30 آخرين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من كورونا

يلجأ الكثير من اليابانيين إلى شراء ورق الحمام، الذى أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد. وشهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء. وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.
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غرق 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بأحد أنهار الهند

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن 24 شخصا على الأقل غرقوا إثر سقوط حافلة كانت تقلهم بأحد الأنهار غربي الهند. وذكرت الشبكة، أن سائق الحافلة، التي كانت تقل مجموعة من الأشخاص المشاركين في حفل زواج، فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى سقوطها في النهر الواقع بولاية راجستان الهندية.
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ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 93 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 93 حالة وذلك عقب تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس اليوم. ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مركز حماية الصحة في هونج كونج اليوم الجمعة، قوله إن حالة الإصابة الجديدة لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما وتعاني من أمراض كامنة وتعيش بمفردها.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

كوريا الجنوبية: 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 156 حالة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد زاد بنحو ثلاثة أمثال خلال ثلاثة أيام فقط. وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في العاصمة سول، وإن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.
فيروس-كورونا (3)

كوريا الجنوبية: فيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا المستجد"، قد يخرج عن السيطرة بسبب انتشاره فى المجتمع الإقليمي. وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا فى حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
بسبب-الأمطار- إجلاء 800 ألف-شخصًا-في اليابان (2)

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.
الصين

الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".
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