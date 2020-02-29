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نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من كورونا

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
كورونا
كورونا
يلجأ الكثير من اليابانيين إلى شراء ورق الحمام، الذى أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد. وشهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء. وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.
وذكرت تقارير صحفية انه على الرغم من طرح كميات إضافية من ورق الحمام فى المتاجر الكبرى والصيدليات فإنها نفدت فى غضون دقائق بسبب الاقبال الشديد على تخزينها.يذكر أن اليابان شهدت فى السابق حالات مماثلة من نقص ورق الحمام اثناء الاوبئة والأزمات كان أشهرها فى أعقاب الزلزال وموجات المد العاتية تسونامى، فى عام
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مصدر: مقتل 9 من أعضاء حزب الله وإصابة 30 في ضربات تركية بسوريا

قال قائد عسكري في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر يوم الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإصابة 30 آخرين.
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ارتفاع مصابي كوريا الجنوبية بفيروس كورونا إلى 2931 ووفاة 16 شخصا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، عن تسجيلها 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها زيادة هى الأكبر حتى الاَن فى البلاد، وبذلك يرتفع إجمالى المصابين إلى 2931، ووفاة 3 اَخرين، ليرتفع أعداد المتوفين إلى 16 شخصا. وذكر مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 594 إصابة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس الوبائى فى كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
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إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
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كوريا الجنوبية: 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 156 حالة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد زاد بنحو ثلاثة أمثال خلال ثلاثة أيام فقط. وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في العاصمة سول، وإن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.
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إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
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