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قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة (تفاصيل)

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م
محمد زكي
محمد زكي
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير/ الدكتوراه فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2020. وفيما يتعلق بالشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
وتتضمن الشروط أيضا أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على
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رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
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مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

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وزير الدفاع مع رئيس باكستان

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى باكستان

عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، والتي أجرى خلالها عددا من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان. وبدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
الفريق-أول-محمد-زكى-القائد-العام-للقوات-المسلحة-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربى

وزير الدفاع يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية

غادر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
وحدات -بحرية- -مصرية- وفرنسية -تتدرب- بالبحر- الأحمر

وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

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