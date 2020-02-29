قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة (تفاصيل)

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

محمد زكي

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير/ الدكتوراه فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2020. وفيما يتعلق بالشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

وتتضمن الشروط أيضا أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على