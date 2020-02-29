قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة (تفاصيل)
٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م
محمد زكي
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير/ الدكتوراه فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2020.
وفيما يتعلق بالشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
وتتضمن الشروط أيضا أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على
وتتضمن الشروط أيضا أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.
ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير أن لا يزيد السن على 34 سنة فى 30/6/2020، وألا يزيد للحاصلين/ الحاصلات على درجة الدكتوراة على 38 سنة فى 30/6/2020، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز.
وحول مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف، يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربعة سنوات ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020.
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (2) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 2617788 /02.