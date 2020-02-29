«الإسكان» تخصص 1200 وحدة للعاملين بقناة السويس

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

وقعت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وعاطف عبد الخالق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد والممثل القانونى لها، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشتركا، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس من متوسطى الدخل، من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وقالت مى عبد الحميد، فى بيان وزارة الإسكان اليوم - إن توقيع البروتوكول يأتى بمشاركة بنك مصر، لتوفير التمويل العقارى لعملاء المشروع، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد مُخفض (مُدعم) يبلغ 10% سنوياً (مُتناقص) لمدة أقصاها 20 عاما، للعملاء الذين تنطبق

وقالت مى عبد الحميد، فى بيان وزارة الإسكان اليوم - إن توقيع البروتوكول يأتى بمشاركة بنك مصر، لتوفير التمويل العقارى لعملاء المشروع، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد مُخفض (مُدعم) يبلغ 10% سنوياً (مُتناقص) لمدة أقصاها 20 عاما، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتى تشمل أن يكون العميل مصرى الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى للعميل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه مصرى للأعزب، ومبلغ 50 ألف جنيه مصرى للأسرة.

وأكدت عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقارى السابقة الصادرة من البنك المركزى المصرى بقرار مجلس إدارته بتاريخ 19 نوفمبر 2014 وتعديلاتها، على أن تكون استفادة العميل من المبادرة الحالية لوحدة سكنية واحدة فقط، وأن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، بمساحة لا تتجاوز 150 م2، وبسعر لا يتجاوز مبلغ 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب.

وأضافت أنه سيتم توفير التمويل اللازم من خلال بنك مصر للمواطنين من أعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس - بمجرد الانتهاء من تنفيذ الوحدات - بما لا يتجاوز 65% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم سداد ذلك على أقساط تمويلية، لا تتجاوز نسبة 40% من صافى الدخل الشهرى للعضو.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون سعر العائد على التمويل النهائى 10*% سنوياً (متناقص) - فى غضون 20 عاما - بحد أقصى وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، مع إمكانية منح التمويل العقارى للعملاء حتى سن 65 عاما طبقاً للشروط الموضوعة بالبنك عند منح التمويل.

وأكدت مى عبد الحميد، أن الوحدات السكنية محل البروتوكول، تقع بمكان متميز قرب قناة السويس فى مدينة (بورفؤاد) شرق كلية التربية الرياضية، وواجهات المشروع ذات طابع مميز وراق، مع استخدام أفضل أنواع التشطيبات والخامات، وتتكون جميع العمارات من دور أرضى و5 أدوار علوية، وتحتوى بعض العمارات بالدور الأرضى على وحدات إدارية ومحال ذات أنشطة خدمية غير ملوثة للبيئة.

ولفتت إلى أن الوحدة تتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، بمساحات إجمالية تتراوح بين (110 م2، 112 م2، 116 م2) شاملة نصيبها فى الخدمات والأجزاء المشتركة، وذلك بأسعار تبدأ من 820 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدة السكنية وتمييز الدور، بخلاف نسبة 5% كمبلغ للصيانة تسدد من العضو بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية.