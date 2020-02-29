السودان يؤكد أهمية التوصل لإتفاق شامل قبل بدء ملء سد النهضة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

سد النهضة

أكد السودان ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد. وذكرت وزارة الرى السودانية، فى بيان اليوم السبت، أن وفد السودان المشارك فى مفاوضات سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وعضوية وزير الرى ياسر عباس مع فريق الخبراء المرافق، وصل إلى واشنطن أول أمس، تلبية للدعوة التى تسلمها السودان من ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن الوفد الإثيوبى طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد واصل وفد السودان انخراطه فى هذه الجولة، ثنائياً، مع فريق وزارة الخزانة الأمريكية، خلال يومى السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.وأضاف أن وفد السودان قدم ملاحظاته حول مسودة الاتفاقية