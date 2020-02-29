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السودان يؤكد أهمية التوصل لإتفاق شامل قبل بدء ملء سد النهضة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
سد النهضة
سد النهضة
أكد السودان ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد. وذكرت وزارة الرى السودانية، فى بيان اليوم السبت، أن وفد السودان المشارك فى مفاوضات سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وعضوية وزير الرى ياسر عباس مع فريق الخبراء المرافق، وصل إلى واشنطن أول أمس، تلبية للدعوة التى تسلمها السودان من ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.
وأشار البيان إلى أن الوفد الإثيوبى طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد واصل وفد السودان انخراطه فى هذه الجولة، ثنائياً، مع فريق وزارة الخزانة الأمريكية، خلال يومى السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.وأضاف أن وفد السودان قدم ملاحظاته حول مسودة الاتفاقية
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كورونا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات القطرية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة الكويتية، أفادت اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المعروف بـ "القاتل"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة، وفقا لما نوهت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.
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السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا 2

البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.
كورونا

«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة،أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلًا: «استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت إيران، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.
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سد- النهضة -الجديد (2)

الولايات المتحدة: لا ملء لسد النهضة قبل توقيع الاتفاق

أعربت وزراة الخارجية الأمريكية، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم. وأكدت الوزارة، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشارت وزارة الخزانه الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت تسهيلات لإعداد اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.
سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
السيسي- وأبي- أحمد

سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
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