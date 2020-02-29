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وزير التنمية المحلية: 2 مليار جنيه لتنفيذ 197 طريقًا في 12 محافظة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تمت إتاحة دعم إضافي للمحافظات خلال العام المالي الحالي قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق وتضمن 197 طريقًا بطول 840 كم في 12 محافظة كمرحلة أولى وهي "الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم، المنيا"، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 2652 طريقا بطول 6587 كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.
وأضاف شعراوي أن الدعم الإضافي العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريقا بمحافظة المنوفية و234 مليون جنيه لـتطوير 17 طريق بمحافظة الدقهلية، و226 مليون جنيه لتطوير 13 طريقا بالشرقية، و221 مليون جنيه لتطوير 29 طريقا بالغربية، و210 ملايين جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 ملايين جنيه
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة، وزراء: السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الجولة، أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التى تتواجد فى مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها.
رانيا-المشاط

المشاط: الوكالة الأمريكية تفخر بشراكة مصر في المشروعات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة، مشددة على حرص الحكومة على التنسيق مع الوكالة الأمريكية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
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امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (11)

وزير التنمية المحلية يبحث تدبير مواجهة الأمطار

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى ستشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع غرف العمليات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: المحافظات توفر 7.8 مليار جنيه في «كشافات الطاقة»

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه بتركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع. واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيدا بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

5 ملايين مستفيد من برنامج تنمية الصعيد

أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا خلال عام 2019. جاء ذلك خلال لقائه مع فريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: البنك الدولي أشاد ببرنامج تنمية الصعيد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
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