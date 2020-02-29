وزير التنمية المحلية: 2 مليار جنيه لتنفيذ 197 طريقًا في 12 محافظة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

محمود شعراوي

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تمت إتاحة دعم إضافي للمحافظات خلال العام المالي الحالي قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق وتضمن 197 طريقًا بطول 840 كم في 12 محافظة كمرحلة أولى وهي "الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم، المنيا"، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 2652 طريقا بطول 6587 كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.

وأضاف شعراوي أن الدعم الإضافي العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريقا بمحافظة المنوفية و234 مليون جنيه لـتطوير 17 طريق بمحافظة الدقهلية، و226 مليون جنيه لتطوير 13 طريقا بالشرقية، و221 مليون جنيه لتطوير 29 طريقا بالغربية، و210 ملايين جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 ملايين جنيه