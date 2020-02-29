كشف نشاط 3 موظفين بمكتب جمركي في مطار القاهرة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

مطار القاهرة

ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركى بمطار القاهرة الجوي سقطوا في قبضة الشرطة؛ لاتهامهم بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدروها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بميناء القاهرة الجوى قيام عدد من العاملين بمكتب تخليص جمركى بقرية البضائع بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المكتب المشار إليه ثلاثة أشخاص وهم كل من: "صاحب المكتب، المدير، موظفة".

وأمكن ضبط (2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم – 2 طابعة ليزر ألوان إحداهما مزودة بماسح ضوئى – وحدة تخزين فلاشة 16 جيجا – مبلغ مالى ).وأسفر الفحص بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى - مباحث الأموال العامة) عن احتواء أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة على صورة طبق الأصل بالألوان