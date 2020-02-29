جريمة

كشف نشاط 3 موظفين بمكتب جمركي في مطار القاهرة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركى بمطار القاهرة الجوي سقطوا في قبضة الشرطة؛ لاتهامهم بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدروها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بميناء القاهرة الجوى قيام عدد من العاملين بمكتب تخليص جمركى بقرية البضائع بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المكتب المشار إليه ثلاثة أشخاص وهم كل من: "صاحب المكتب، المدير، موظفة".
وأمكن ضبط (2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم – 2 طابعة ليزر ألوان إحداهما مزودة بماسح ضوئى – وحدة تخزين فلاشة 16 جيجا – مبلغ مالى ).وأسفر الفحص بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى - مباحث الأموال العامة) عن احتواء أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة على صورة طبق الأصل بالألوان
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طفايات-حريق

طفايات الموت..ضبط 650 قطعة مغشوشة داخل ورشة بالبحيرة

وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أبرزها ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك ورشة غير مرخصة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.
كلبش

اه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

"خطة 10/10" هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان هربا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقاءه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عاما، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عاما، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.
قوات-الشرطة (3)

5 عناصر إجرامية يرشقون الشرطة بالحجارة في دار السلام

للوهلة الأولى ظن مسجل خطر أن استعانته بأربعة أشخاص من أرباب السوابق والإجرام ستحول دون سقوطه في قبضة الشرطة لكن ضباط مباحث دار السلام كانوا لهم بالمرصاد. البداية تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة باستهداف عنصر إجرامى (عامل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى "ضرب") للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده، وحال استشعاره بوصول القوات استعان بـ5 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة.
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قطع-أثرية

كواليس حلم مشبوه انتهى بصاحبه خلف القضبان

شاب في مقتبل العمر، لم يكن له حظا من التعليم مكتفيا بشهادة الدبلوم، كما هو الحال ماديا متنقلا بين وظائف ومهن عدة بحثا عن مال يسد احتياجاته الشخصية حتى وسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في لمح من البصر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من حمل لقب "منهم" بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
روبل الروسي عملة روسيا (2)

ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة بالمنيا

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، إذ أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ممرض يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
مديرية-امن-الجيزة

ضبط عامل استولى على 800 ألف من 6 أشخاص بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل استولى على 800 ألف جنيه من بعض المواطنين بالجيزة؛ بزعم مشاركته فى أحد المشروعات التجارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 6 مواطنين مقيمين بالجيزة بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ800 ألف جنيه، وذلك بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مكتب مباحث الأموال الامة بمديرية أمن الجيزة.
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