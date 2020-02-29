رياضة

بيراميدز: لدينا إصرار على التتويج بالكونفدرالية

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
بيراميدز
بيراميدز
أكد عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، على جاهزية فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي والمقرر لها عصر غدٍ، الأحد، باستاد لوساكا الوطني، في ذهاب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية. وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في كامل تركيزنا لأنها مباراة كبيرة، أمامنا هدف في تلك البطولة وهو تحقيقها، لذلك لدينا الإصرار والعزيمة". وأضاف قائد فريق بيراميدز: "بالتأكيد ستكون بمبارة قوية أمام فريق معروف في أفريقيا ويمتلك الخبرة، نحتاج إلى الخروج من لوساكا بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة".
من جانبه أشاد أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بالترحاب الذي تلقاه فريقه في مدينة لوساكا الزامبية، حيث قال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنها المرة الأولى لنا في زامبيا، نود أن نقول أهلًا في البداية وشكرًا الترحاب بنا هنا في لوساكا، ونحن في المراحل الإقصائية الآن وعلينا أن
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (5)

رسميًا.. تأجيل قمة إنتر ويوفنتوس بسبب كورونا

تأجلت 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها أن تُقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، لتقام المباريات عقب تأجيلها إلى 13 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.
محمد هيثم العيسوى

وفاة لاعب مصري في حريق فندق بالخرطوم

توفي اليوم السبت المحترف المصري محمد هيثم العيسوي، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثرًا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند أوركيد" في السوق المحلي بالخرطوم، حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني. وقفز محمد هيثم العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة محمد هيثم العيسوي صاحب الـ20 عامًا هي الأخطر في رأسه.
مران الأهلي (3)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
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أحمد-الشناوى

«رحيل أحمد الشناوي وتراجع النتائج».. هاني سعيد يتحدث

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن ناديه على استعداد للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الأخير التعاقد مع الحارس أحمد الشناوي، وذلك بعد أن زعمت تقارير أن المارد الأحمر يفكر في التعاقد مع الشناوي بعدما أعلن الحارس شريف إكرامي رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق في حواره مع قناة أون سبورت: "لا أعلم شيئا عن رغبة الأهلي في الشناوي، لكن لا مانع من التفاوض، فالشناوي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، لكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج أحمد الشناوي، فهو حارس كبير ولاعب مهم بصفوف الفريق".
أحداث- مباراة- -الأهلى -وبيراميدز (7)

رسميًا.. بيراميدز يتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط

أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، التزام ناديه باتخاذ كافة الطرق القانونية والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي الفريق على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وأوضح ممدوح عيد أن بيراميدز قرر تقديم التظلم طبقا للائحة، مؤكدا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.
سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن إيقافه: لا أعرف ماذا أقول

عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حزنه من العقوبة التي وقعت عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه، لما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز، التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتحدث عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم، قائلًا: "حزين جدًا ولا أعرف ما أقوله، كُتب أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز التي ليس لي علاقة بها، أريد معرفة حيثيات القرار".
بيراميدز- والمصري‎ (2)

المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
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