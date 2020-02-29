بيراميدز: لدينا إصرار على التتويج بالكونفدرالية

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

بيراميدز

أكد عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، على جاهزية فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي والمقرر لها عصر غدٍ، الأحد، باستاد لوساكا الوطني، في ذهاب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية. وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في كامل تركيزنا لأنها مباراة كبيرة، أمامنا هدف في تلك البطولة وهو تحقيقها، لذلك لدينا الإصرار والعزيمة". وأضاف قائد فريق بيراميدز: "بالتأكيد ستكون بمبارة قوية أمام فريق معروف في أفريقيا ويمتلك الخبرة، نحتاج إلى الخروج من لوساكا بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة".

من جانبه أشاد أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بالترحاب الذي تلقاه فريقه في مدينة لوساكا الزامبية، حيث قال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنها المرة الأولى لنا في زامبيا، نود أن نقول أهلًا في البداية وشكرًا الترحاب بنا هنا في لوساكا، ونحن في المراحل الإقصائية الآن وعلينا أن

من جانبه أشاد أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بالترحاب الذي تلقاه فريقه في مدينة لوساكا الزامبية، حيث قال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنها المرة الأولى لنا في زامبيا، نود أن نقول أهلًا في البداية وشكرًا الترحاب بنا هنا في لوساكا، ونحن في المراحل الإقصائية الآن وعلينا أن نحقق أفضل النتائج".



وتابع مدرب بيراميدز: "شاهدنا زاناكو ونعلم أننا نواجه فريق جيد، أؤمن أننا سوف نرى مباراة قوية بين الفريقين، نريد أن نظهر إمكانيتنا".



ويتصدر بيراميدز بقيادة مديره الفني أنتي تشاتشيتش، المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في مواجهة واحدة.