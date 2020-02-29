ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عاطل في مطروح

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

حشيش

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، ليوجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء سليم بضبطه متلبسا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام.وعُثر بحوزة المتهم على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 37,500 كيلو جرام، مبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهته

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام.



وعُثر بحوزة المتهم على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 37,500 كيلو جرام، مبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة عملية البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و950 ألف جنيها. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



