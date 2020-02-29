قطاع حقوق الإنسان يتفقد مواقع شرطية في الغربية

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

قسم شرطة

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

قطاع الخدمات الطبية وجه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على 469 حالة من (رجال الشرطة والمحتجزين، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء



قطاع الخدمات الطبية وجه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على 469 حالة من (رجال الشرطة والمحتجزين، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية؛ للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان.



