وزيرة التخطيط: حجم قوة العمل 28.9 مليون فرد.. وتراجع البطالة 8%

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات البطالة للربع الرابع من عام 2019، أظهرت انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% مقارنة بنسبة 8.9 في الربع الرابع من العام السابق له 2018. ولفتت السعيد إلى عددٍ من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع من العام 2019، ومنها ارتفاع حجم قوة العمل لتصل إلى نحو 28,9 مليون فرد مقارنة بـ 28,4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لتسجل نحو 43.1% من إجمالي قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث لتبلغ 16.4% مقابل 15.1%، ونسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%.

وأضافت أن قوة العمل بالريف سجلت معدلا أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، حيث سجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4 مقارنة بـ 7.5 للربع المماثل من العام 2018.وأوضحت السعيد أنه على الرغم من ارتفاع