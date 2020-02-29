سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزيرة التخطيط: حجم قوة العمل 28.9 مليون فرد.. وتراجع البطالة 8%

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
هالة السعيد
هالة السعيد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات البطالة للربع الرابع من عام 2019، أظهرت انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% مقارنة بنسبة 8.9 في الربع الرابع من العام السابق له 2018. ولفتت السعيد إلى عددٍ من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع من العام 2019، ومنها ارتفاع حجم قوة العمل لتصل إلى نحو 28,9 مليون فرد مقارنة بـ 28,4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لتسجل نحو 43.1% من إجمالي قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث لتبلغ 16.4% مقابل 15.1%، ونسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%.
وأضافت أن قوة العمل بالريف سجلت معدلا أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، حيث سجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4 مقارنة بـ 7.5 للربع المماثل من العام 2018.وأوضحت السعيد أنه على الرغم من ارتفاع
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة، وزراء: السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الجولة، أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التى تتواجد فى مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها.
رانيا-المشاط

المشاط: الوكالة الأمريكية تفخر بشراكة مصر في المشروعات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة، مشددة على حرص الحكومة على التنسيق مع الوكالة الأمريكية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات النمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة.
ملتقى تزظيف

انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6% خلال 2020-2021

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالي الجديد 2020-2021. وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن أهم ما يميز خطة 2020-2021 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التي من المقرر الانتهاء منها في 2020-2021 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: معدل النمو في مصر الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم السبت، إن هناك انخفاض في معدل البطالة في مصر بنسبة 1% ليصل لـ 8% نهاية 2019، وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق أعلي معدل نمو خلال 11 عامًا وفقًا لما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أنه خلال 2020 سيكون معدل نمو الاقتصاد المصري 6%، وفقًا لتقارير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أي ضعف المعدل العالمي الذي يصل لـ3.3%.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]