أجور المعلمين وتجميد رواتبهم في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

النواب

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أجور المعلمين، وذلك إعمالا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأوضح عبدالغني، خلال طلب الإحاطة، أنه بشأن استمرار أزمة تجميد رواتب المعلمين عند أساسي مرتب لعام 2014، بينما تكون الاستقطاعات والخصومات على أساسي 2020، بمعنى أن المعلم يدفع استقطاعات لمرتب لم يحصل عليه.

وأشار النائب إلى أن المعلمين يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسي راتب 2020، مما يُعد استقطاعًا أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمون. وتابع: "إن مهنة التعليم تضم الملايين من المعلمين، وتتطلب زيادة في العديد