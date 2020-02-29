رياضة

وفاة لاعب مصري في حريق فندق بالخرطوم

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
محمد هيثم العيسوي
محمد هيثم العيسوي
توفي اليوم السبت المحترف المصري محمد هيثم العيسوي، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثرًا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند أوركيد" في السوق المحلي بالخرطوم، حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني. وقفز محمد هيثم العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة محمد هيثم العيسوي صاحب الـ20 عامًا هي الأخطر في رأسه.
وانضم محمد هيثم العيسوي لفريق مريخ الفاشر نهاية العام الماضي بعد أن كان مرشحًا للعب للمريخ العاصمي، وتوفي أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق؛ مما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث. يذكر أن مريخ الفاشر سيواجه نظيره المريخ غدا فى الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (5)

رسميًا.. تأجيل قمة إنتر ويوفنتوس بسبب كورونا

تأجلت 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها أن تُقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، لتقام المباريات عقب تأجيلها إلى 13 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.
بيراميدز (1)

بيراميدز: لدينا إصرار على التتويج بالكونفدرالية

أكد عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، على جاهزية فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي والمقرر لها عصر غدٍ، الأحد، باستاد لوساكا الوطني، في ذهاب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية. وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في كامل تركيزنا لأنها مباراة كبيرة، أمامنا هدف في تلك البطولة وهو تحقيقها، لذلك لدينا الإصرار والعزيمة". وأضاف قائد فريق بيراميدز: "بالتأكيد ستكون بمبارة قوية أمام فريق معروف في أفريقيا ويمتلك الخبرة، نحتاج إلى الخروج من لوساكا بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة".
مران الأهلي (3)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز

في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو. ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته ببيرتوريا في جنوب إفريقيا، حين يلتقيان في لقاء العودة المقرر له السبت المقبل.
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الاهلي-والهلال-السوداني (4)

سحابة صيف.. السفير السوداني يشيد ببيان الأهلي

هنأ خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهله إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال معربًا عن أمله في تتويج الأهلي باللقب. وأكد السفير أن بيان النادي الأهلي الصادر اليوم لا يصدر إلا من نادي كبير وعظيم بحجم الأهلي نادي القرن في إفريقيا وكبير الأندية العربية، مشددا أن البيان يعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني خصوصا أنه صادر من النادي الأهلي الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية والذي وضع في الاعتبار أن تصبح الرياضة رسالة محبة في المقام الأول.
الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
افشة

أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".
الاهلي-والهلال-السوداني (5)

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.
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