وفاة لاعب مصري في حريق فندق بالخرطوم

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

محمد هيثم العيسوي

توفي اليوم السبت المحترف المصري محمد هيثم العيسوي، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثرًا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند أوركيد" في السوق المحلي بالخرطوم، حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني. وقفز محمد هيثم العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة محمد هيثم العيسوي صاحب الـ20 عامًا هي الأخطر في رأسه.

وانضم محمد هيثم العيسوي لفريق مريخ الفاشر نهاية العام الماضي بعد أن كان مرشحًا للعب للمريخ العاصمي، وتوفي أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق؛ مما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث. يذكر أن مريخ الفاشر سيواجه نظيره المريخ غدا فى الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري